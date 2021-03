Nuovo direttore per la Navigazione Lago Maggiore

Si tratta di Paolo Bianchi nominato alla guida della Direzione di Esercizio del Maggiore.

Nuovo Direttore

Da lunedì 15 marzo Navigazione Lago Maggiore avrà un nuovo Direttore d’esercizio; il Direttore delle Risorse Umane di Navigazione Laghi Dott. Riccardo Russo, che per alcuni mesi ha esercitato il ruolo ad interim, passa il “timone” all’Ing. Paolo Bianchi.

Romano, 47 anni, una laurea in Ingegneria Meccanica conseguita al Politecnico di Milano ed una solida esperienza nel settore della cantieristica navale, Paolo Bianchi ha già ricoperto diversi incarichi manageriali.

Con un passato da Project Manager, in aziende nel settore delle costruzioni navali in Italia e all’estero, è anche un “uomo di cantiere” che lo ha visto imbarcato per lunghi periodi su grosse petroliere.

“Desidero rivolgere un saluto di benvenuto al nuovo Direttore Bianchi; siamo certi di aver trovato una persona con le competenze giuste per questo ruolo. – afferma il Direttore Generale Acquafredda – L’Ing. Bianchi porterà esperienze e professionalità che costituiranno un valore aggiunto importante per la nostra azienda ed in particolare Navigazione Lago Maggiore, una realtà fondamentale per l’intero territorio del lago Maggiore sia per il servizio di trasporto pubblico erogato durante tutto l’anno sia come elemento integrante dell’offerta turistica dell’intero territorio “”.