Oleggio Castello: 47enne intossicata causa braciere acceso per riscaldarsi

Oleggio Castello: una donna di 47 anni è rimasta intossicata a causa della prolungata esposizione davanti a un braciere.

Alla Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese la sera di domenica 19 gennaio 2020 è stato effettuato un trattamento oti (ossigeno terapia iperbarica) in regime di emergenza per un caso di intossicazione accidentale da monossido di carbonio in ambiente domestico; (prolungata esposizione a braciere a scopo di riscaldamento).

La vittima è una donna di 47 anni (J. R. J.) residente a Oleggio Castello.

La donna ha manifestato sopore e cefalea per i quali si è recata al DEA dell’Ospedale di Borgomanero, dove è stata fatta diagnosi di intossicazione da CO e posta indicazione a trattamento oti in regime di emergenza presso la struttura di Fara.

Il trattamento si è svolto dalle ore 19:25 alle ore 21:29 senza complicanze e con beneficio clinico ed al termine la paziente è stata ricondotta al DEA di provenienza per il proseguo delle cure del caso.