Oleggio Castello: falò fra le case e svuotamento piscina in strada, il sindaco “Riflettete prima di agire”

Oleggio Castello: lo stare chiusi in casa sta portando alcuni cittadini a risolvere problematiche personali infastidendo la comunità e agendo senza riflettere.

Oleggio Castello, bollettino Covid-19

“Sono 4 i positivi in paese e aspettiamo l’esito di altri tamponi in corso di esecuzione: purtroppo penso il numero sia destinato a salire. Come già detto in precedenza i soggetti testati sono quasi tutti operatori sanitari. Fortunatamente gli anziani con pluri-patologie e quindi molto fragili sono stati , per ora, protetti e risparmiati”.

Il racconto di Cairo sulla vita in paese

“Viviamo storie di ordinaria monotonia con digressioni che vengono difficilmente tollerate e creano reazioni un po’ al di fuori degli schemi usuali. Si parte dal falò per bruciare fogliame tra le abitazioni (con affumicamento dei vicini) e si arriva allo svuotamento di piscina su strada pubblica, con l’allarme di chi pensa a una disastrosa rottura dell’acquedotto. Queste azioni, di per se non accettabili anche nella normalità, portano ad accumulare tensioni che già aleggiano in assenza di ulteriori turbative.

Siamo tutti confinati, sotto pressione, impegnati a risolvere i più svariati rompicapo su cose più o meno importanti (purtroppo per alcuni sono molto importanti ). Lo sforzo richiestoci ci ha consumato energie nervose, mettendoci a volte nelle condizioni di compiere atti banali, ma molesti.

Impegniamoci, io per primo, a riflettere su quanto le nostre azioni possano essere nocive per gli altri.

Dico questo in quanto poi i reclami arrivano a me e il momento non è dei migliori”.