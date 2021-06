Oleggio Castello: investe cucciolo di capriolo e se ne va. Salvato dal Rifugio Miletta

Investe cucciolo di capriolo e se ne va. Due ragazze lo notano e avviano i soccorsi: ora è al sicuro.

La storia

"Questo cucciolo di capriolo è stato investito a Oleggio Castello. Chi l’ha investito non si è neppure fermato a controllare se fosse ancora vivo, ma è proseguito come se nulla fosse - fanno sapere dal Rifugio Miletta di Agrate Conturbia - Due ragazze l’hanno trovato sulla strada, con la madre a lato che lo chiamava, ed hanno avviato i soccorsi. Prima ancora di fargli le radiografie (probabilmente ha una frattura alla zampa anteriore sinistra), lo abbiamo dovuto avviare alle poppate, inserendolo nel gruppo (sempre più numeroso) di cuccioli e facendogli vedere come gli altri usano il biberon. Ora mangia bene, ogni 3 ore giorno e notte, e finalmente potremo procedere con le indagini diagnostiche".

Cosa fare se si trova un animale selvatico investito

"Se investi un animale selvatico o vedi un animale selvatico investito, chiama subito il 112 ed attendi i soccorritori sul posto.

Se trovi un cucciolo di capriolo in un prato o in un bosco, non toccarlo! La madre non l’ha abbandonato, è nei paraggi e probabilmente non è necessario intervenire. Se sei in provincia di Novara, chiamaci per verificare insieme la situazione: 346 313 2222".