Oleggio Castello: per la posa della rete gas fino all’8 chiusa la provinciale 89

E’ con un’ordinanza emanata dalla Provincia di Novara che si dispongono alcune modifiche per la posa della rete gas a Oleggio Castello.

A Oleggio Castello per la posa della rete gas la modifica della viabilità

Per consentire dei lavori di posa della rete gas, un’ordinanza della Provincia di Novara ha disposto la chiusura della provinciale 89 a Oleggio Castello (quella che porta a Comignago), nel suo tratto provinciale. Sempre dagli uffici della provincia, è arrivata la disposizione per il restringimento della carreggiata della SP 142 del Biellese nel tratto tra l’incrocio tra via Comignago e via Niccolini, ma sarà comunque mantenuto il doppio senso di circolazione.

L’ordinanza del Comune di Oleggio Castello

In via Vittorio Veneto, in corrispondenza con l’intersezione con via Monte Oleggiasco e fino al civico 34, sono stati temporaneamente dismessi gli stalli di sosta come conseguenza del restringimento della carreggiata della provinciale. L’ordinanza ha validità dalle 8 alle 19 di ogni giorno da oggi, 3 settembre, fino all’8 settembre compreso.