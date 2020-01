Oleggio Castello piange per “La Luciana”: aveva 69 anni

Oleggio Castello piange la scomparsa di Luciana De Silvestri. Cordoglio per la donna, scomparsa a 69 anni.

Oleggio Castello piange per “la Luciana”

“La Luciana” come la conoscevano tutti ha messo al primo posto nella sua vita l’essere mamma e nonna. Ha pensato prima agli altri e l’affetto donato non è andato perduto: a salutarla al funerale erano in molti. In tanti si sono stretti attorno alle figlie Maria Luisa, Laura, Elena, ai nipoti Francesca, Nicolò, Eleonora, Arianna e Lorenzo. Luciana De Silvestri si è spenta dopo una malattia dolorosa a 69 anni, dopo una vita non facile.

Le parole delle figlie

“E’ sempre stata pronta a dire di sì a chiunque chiedesse un aiuto, anche a suo discapito – dicono le figlie – gli unici suoi “no”, sono stati quelli in risposta alle domande “ti serve qualcosa? hai male possiamo fare qualcosa per te?”. Una donna semplice, umile, incapace di serbare rancore; nonostante tutte le difficoltà affrontate, non si è mai arresa. La chiesa e il sagrato pieni di gente che ha voluto salutarla l’ultima volta, ci hanno confermato come non si potesse non volerle bene. Vorremmo ringraziare tutti quelli che hanno dimostrato il loro affetto alla nostra mamma e in particolare tutto il reparto del day hospital oncologico di Borgomanero, non solo personale competente e professionale, ma anche persone ricche di umanità e capaci di offrire sempre una parola di incoraggiamento e conforto, al dottor Cairo per la disponibilità e la partecipazione dimostrata, e a Martha che l’ha assistita con dedizione ed è stata, per noi, un dono e un aiuto prezioso in questo momento così difficile”.

L’affetto di un’intera comunità

Durante l’omelia, il parroco don Mario Angeretti ha ricordato la fede di Luciana, il suo essere sempre partecipe alla messa, l’aiuto dato alla parrocchia, la capacità di superare le avversità. Sulla bara una sciarpa della Juventus, la squadra del cuore, sua grande passione, nelle parole delle figlie anche l’essere un’autista provetta, nonché la sicurezza che anche in paradiso Luciana continuerà a essere “per gli altri”. Nello scritto di suor Caterina Cogo, il ringraziamento per essere stata “esempio per tutti”.