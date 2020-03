Oleggio Castello secondo positivo, il sindaco: “Un padre ci ha chiesto aiuto per sfamare la famiglia”

“Oggi abbiamo avuto la conferma del secondo caso di positività in Oleggio Castello”. Così il sindaco Marco Cairo.

Secondo positivo in paese

“La persona, dopo monitoraggio ospedaliero, viste le buone condizioni di salute è rientrata al proprio domicilio, dove sarà sottoposta a monitoraggio giornaliero. Tutte le misure necessarie sono state intraprese ed ho un contatto pluriquotidiano con il medico curante”.

“Colpo allo stomaco e al cuore”

“In questo momento una grossa preoccupazione ci deriva, oltre che dalla situazione sanitaria, dal disagio economico-sociale che è ormai avvenuto. Mai avrei pensato, conoscendo la realtà locale, di ricevere la telefonata di un padre che dice di non avere in casa il necessario per sfamare la famiglia.

E’ stato un colpo allo stomaco ed al cuore. Abbiamo provveduto immediatamente a porre rimedio a questo dramma. Penso che nel futuro ciò non sarà un episodio isolato. Credetemi è un’angoscia. Abbiamo già informato delle modalità per il sostegno alle famiglie, a cui provvederemo con fondi statali e fondi derivanti dal mancato recepimento nostra indennità.

L’aspetto positivo è la certezza che la nostra comunità non lascerà indietro nessuno”.