Omicidio-suicidio a Dormelletto: la vittima è Sonia Solinas

Tragedia

L’autore del femminicidio, che si è poi tolto la vita, è Filippo Ferrari.

Tragedia questa mattina, martedì 26 aprile 2022, a Dormelletto: una donna è stata trovata morta.

Tragedia a Dormelletto

Tutto farebbe pensare a un omicidio: il corpo di una donna, Sonia Solinas classe 1973, è stato trovato questa mattina in una pozza di sangue a Dormelletto in via Vittorio Emanuele, zona comune.

Stando alle prime informazioni sembrerebbe che la vittima avesse ferite da arma da taglio. Pare inoltre che il compagno della donna, Filippo Ferrari classe 1985, si sia tolto la vita gettandosi da un ponte a Rovegro nel Verbano. Potrebbe dunque trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Sonia e Filippo convivevano da diversi anni a Dormelletto: pare fosse una relazione turbolenta fino al tragico epilogo odierno.

Notizia in aggiornamento