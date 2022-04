Omicidio di Dormelletto: terminata l'autopsia

Cronaca

Tre coltellate al collo attorno a mezzanotte

I funerali mercoledì pomeriggio

Si è svolta all’ospedale “Maggiore” di Novara, l’autopsia sul corpo di Sonia Solinas, 49 anni, uccisa martedì, dal convivente Filippo Ferrari 37 anni, a Dormelletto. L’esame autoptico ha confermato la morte per accoltellamento. Tre i fendenti, tra il collo e la parte alta del torace. Uno di questi ha reciso la trachea, fatto che potrebbe spiegare la mancanza di grida da parte della vittima. L’arma del delitto, un coltello da cucina, con la lama lunga 20 cm, era stato trovato conficcato nel collo. L’autopsia sposta anche l’ora del delitto che sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Filippo Ferrari avrebbe vegliato tutta notte il cadavere

Ferrari suicidatosi gettandosi nel torrente San Bernardino in provincia di Verbania, attorno alle 10 di martedì, avrebbe quindi vegliato il cadavere tutta notte, prima di uscire di casa alle 7,45 come testimoniato dalle videocamere del vicino municipio per poi suicidarsi a S. Bernardino Verbano attorno alle 10, gettandosi nel torrente. I funerali di Sonia Solinas si svolgeranno mercoledì 4 maggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Dormelletto.