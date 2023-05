Operazione antidroga "Money delivery": tra gli arrestati anche un invoriese

C’è anche un quarantottenne domiciliato a Invorio tra gli arrestati dalle Fiamme Gialle di Milano al termine dell’operazione antidroga “Money delivery”, coordinata dalla Dda e culminata all’alba di mercoledì 3 maggio con una quarantina di persone finite in carcere.

I fatti

Per gli inquirenti sarebbero tutti coinvolti in affari di droga gravitanti attorno alla ‘Ndrangheta e alla Camorra. Gli stupefacenti, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, in arrivo dall’Olanda venivano stoccati in provincia di Varese. Da qui venivano rifornite di cocaina, marijuana, hashish e droghe sintetiche le altre cosche in Italia e in particolare a Milano. L’arrestato ad Invorio vive con un parente stretto nella zona tra Mescia e Talonno. Attualmente si trova in carcere a Milano. Le perquisizioni in tutt'Italia si sono avvalse dell’impiego anche di elicotteri.

Le indagini sono state svolte dalla Direzione distrettuale antimafia milanese. Accertata l'importazione dal Nord Europa di circa 645 kg di cocaina, 240 kg di hashish e 30 kg di ketamina. Lo ha detto il procuratore di Milano, Marcello Viola. Trentotto persone sono finite in carcere e per due, invece, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.