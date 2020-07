Pacchi alimentari in consegna alle famiglie di Pombia

Pacchi alimentari in consegna alle famiglie bisognose di Pombia.

Prosegue anche in questi giorni la campagna di solidarietà promossa dal Comune di Pombia in collaborazione con lo Stato e il sostegno di alcuni benefattori, cittadini e imprese, e della Protezione civile. “Nei prossimi giorni – scrivono sui social dal Comune – consegneremo pacchi con derrate alimentari di prima necessità ai concittadini che si trovino ancora in condizione di cassa integrazione o bisogno in conseguenza all’emergenza Covid-19”. Le famiglie sostenute sono 50, per un totale di 112 persone.