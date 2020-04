Panettiera di Veruno offre il pane invenduto a chi ne ha bisogno

Panettiera di Veruno protagonista di una bella iniziativa di solidarietà. Gloria Castelletta offre il pane che non viene acquistato a chi non può permettersi di comprarlo.

Un gesto di generosità per tutti

“Sto cercando di aiutare i meno fortunati. Il mio intento non è quello di fare pubblicità al negozio, ma nonostante ciò nessuno viene a prendere il pane gratuito da me”. Gloria Castelletta, titolare della panetteria in piazza Roma a Veruno, nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook scriveva: “Se hai finito la scorta di cibo e non hai soldi per comprare da mangiare, scrivimi in privato senza vergognarti che poco o tanto che io possa avere a casa, ho piacere di condividerlo con te. Se ho qualcosa avanzato in negozio, passa pure alle 13”.

Per ora nessuno si è ancora presentato

Un gesto di affetto nei confronti della comunità, che però non ha sortito gli effetti desiderati: “Ho un amico che, a casa dal lavoro, non riceve la paga dai suoi capi – racconta Castelletta – lui è fortunato perché può essere aiutato dai genitori, ma per altri questo periodo storico diventa un problema enorme. A me non costa nulla dare una mano, e vorrei lasciare pizze e focacce a chiusura, dopo la mattinata. Qualche cliente ha anche chiamato per regalare una “spesa sospesa”, che aiuta chi si trova in condizioni di necessità. Altri, con infinita gentilezza, mi volevano donare omogeneizzati e pannolini, ma sono prodotti che non tengo, anche se sto pensando a questa possibilità come eventuale sviluppo di un progetto che per ora fatica a partire. Infatti non si è presentato nessuno. Offro la possibilità che questo dono sia fatto in un momento in cui il negozio è chiuso, non ci sono altri clienti che possono osservare”.