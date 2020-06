Paruzzaro addio a Luigi Gattoni, il fondatore del Luigino Market in paese.

Luigi Gattoni

È mancato all’età di 80 anni Luigi Gattoni.

Fondatore del Market Luigino, negozio di alimentari ubicato in centro paese, aveva compiuto 80 anni il 3 maggio. Nacque nel 1940 a Gattico e si sposò con Anna Maria.

Gli inizi

Iniziò come garzone nella pasticceria Aliverti di Arona a 15 anni, per approdare al Gigi bar di Stresa e a Milano in una gastronomia molto rinomata. La carriera di Luigino è continuata poi a Venezia, in Toscana e Sardegna spesso in alberghi prestigiosi.

Una vita tra la Svizzera e l’Italia

Per una decina di anni divenne capo pasticcere in Svizzera in una struttura ricettiva di alto rango: “Lì – racconta il figlio Matteo – racconta di aver visto diverse autorità importanti che vi andavano a sciare e giocare a golf. Nel 1976 rientrò in Italia ed ebbe il primogenito Giampaolo, rilevando l’attività avviata da suo papà Giovanni, detto Tabachìn, un alimentari e tabacchi a Paruzzaro. Allora si trovava in un altro punto del paese, poi passò nell’attuale sede di via Roma 6. La rilevammo in un secondo momento noi figli, tra cui mio fratello Donato, e suo fratello Antonio. Io ci lavoro dal 2001, quarta generazione, una tradizione che privilegia la vicinanza umana alle persone, il sorriso non manca mai come ci ha insegnato il Luigino”.