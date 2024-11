Paruzzaro centra uno scooter e se ne va: anziano a giudizio per omissione di soccorso

Rimangono ancora da sentire i testimoni chiamati dalla difesa, poi il processo per omissione di soccorso che vede a giudizio al tribunale di Verbania un pensionato che oggi ha 86 anni, volgerà al termine.

I fatti

L’episodio finito nelle aule di corso Europa a Pallanza è accaduto a Paruzzaro. L’anziano, secondo quanto ricostruito, era al volante della sua auto quando aveva improvvisamente urtato uno scooter con in sella un sedicenne che stava rincasando da scuola. Nonostante l’impatto, il giovane era riuscito a non rovinare sull’asfalto, mentre il guidatore della Renault Clio di colore blu non si era nemmeno fermato.

Ad accorgersi del sinistro era stata una signora dalla finestra del suo appartamento del Novarese. Lo studente, dopo aver constatato i possibili danni al motorino, era ripartito. Una volta a casa, però, il dolore al piede avvertito nell’impatto si era acuito e i successivi accertamenti all’ospedale avevano evidenziato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Era seguita la denuncia da parte della famiglia del sedicenne.

Le indagini dei carabinieri erano servite a risalire all’identità di quella vettura blu condotta da quell’uomo che, dopo l’incidente, non si era fermato ad accertarsi delle condizioni di salute dello scooterista. Nel corso dell’ultima udienza svoltasi al tribunale di Verbania, competente per territorio, oltre al militare che si è occupato del caso, hanno parlato sia la vittima del sinistro sia la donna che, dalla finestra di casa, sentì il colpo. Restano da ascoltare i testimoni della difesa, poi il processo per omissione di soccorso (da 6 mesi a 3 anni l’eventuale pena in caso di condanna dell’imputato) andrà a sentenza.