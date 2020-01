Paruzzaro domani interruzione della corrente elettrica in alcune zone.

Interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica a Paruzzaro lunedì, 13 gennaio, dalle 9 alle 13 per consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti. Le vie interessate dall’interruzione saranno: via Roma da 2 a 4, da 3 a 5, da 11 a 19; via S. Eufemia da 4 a 18, da 1 a 7, 7/b; via Zonca da 2 a 12, da 1 a 9; via Oleggio Castello da 2 a 6, da 1 a 3, 7; via San Rocco 2, da 1 a 3/a, 3/c; via Circonvallazione dei Chiusi da 7 a 9 e via Piana 1.