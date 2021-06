Paruzzaro neonato di 4 mesi resta chiuso in macchina: salvato dai vigili del fuoco

Spiacevole episodio oggi a Paruzzaro con un neonato rimasto chiuso in macchina.

L'incidente

Una squadra del distaccamento di Borgomanero dei vigili del fuoco è intervenuta a Paruzzaro in via Piana, per aprire un’autovettura con all'interno un neonato di 4 mesi.

La vettura si era accidentalmente chiusa con all'interno le chiavi.

La squadra intervenuta ha prontamente operato, inserendo tra portiera e montante un cuscinetto divaricatore, quindi stabilizzando l’apertura con dei cunei, consentendo così l’aggancio alla leva della sportello.

Il bimbo è stato riconsegnato ai familiari.