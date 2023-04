Paruzzaro sequestrata ditta di puliture metalliche

Riscontrate emissioni non autorizzate e rifiuti pericolosi mai smaltiti.

Paruzzaro sequestrata ditta

La stazione carabinieri forestale di Lesa a seguito di un controllo presso una ditta di pulitura smerigliatura e burattatura metalli con sede a Paruzzaro ha posto sotto sequestro l’intero impianto e denunciato alla procura di Verbania il titolare per reati di gestione illecita di rifiuti ed emissioni in atmosfera non autorizzate.

Il sequestro è stato convalidato dalla procura di Verbania.

All’atto dell’accesso i militari hanno riscontrato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti derivanti dalle lavorazioni in corso in particola modo filtri esausti imbevuti di sostanze pericolose, rifiuti liquidi e polveri pericolose contenute in numerosi big bags.

Il titolare non ha saputo mostrare agli accertatori l’avvenuto smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività nonostante la ditta fosse operante da tempo.

Anche i macchinari utilizzati, che producevano copiose emissioni di fumi in atmosfera, non avevano le necessarie autorizzazioni provinciali.

Si verificava inoltre che la ditta non aveva trasmesso le necessarie comunicazioni di inizio attività al comune di Paruzzaro il quale pertanto sconosceva la presenza dell’attività sul territorio. E' in corso di accertamento anche la regolarità urbanistica del sito.

Venivano infine identificati 3 cittadini stranieri intenti ad operare sui al fine di

procedere ai necessari accertamenti, unitamente al nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Novara, circa la regolarità della posizione di impiego.

Le attività di pulitura e lucidatura metalli, funzionali al distretto delle rubinetterie e molto numerose nel territorio dell’alto novarese in quanto sono oggetto di frequenti monitoraggi da parte dei carabinieri forestali anche in virtu’ della pericolosità dei rifiuti prodotti dallo specifico tipo di lavorazioni effettuate.