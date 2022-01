Paura a Lesa nella notte di Capodanno per un incendio in centro frazione

Cronaca

Sul posto anche i carabinieri di Borgo Ticino.

Nella frazione Calogna di Lesa paura nella notte di Capodanno per un incendio che ha interessato il balcone e il tetto di un'abitazione.

Paura per un incendio nella notte di Capodanno a Lesa

Era passata da pochi minuti la mezzanotte e lo scoccare del nuovo anno quando, a Calogna, frazione di Lesa, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona. Un incendio - le cui cause sono ancora ignote - ha interessato dapprima un balcone, per poi propagarsi al tetto di un'abitazione del centro lesiano. L'intervento dei vigili del fuoco aronesi è valso allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area, lungo la via principale del paese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Borgo Ticino per tutti gli accertamenti del caso.