Pd Arona: “Qual è la situazione del Lido? Sarà fruibile?”

Il Partito democratico aronese presenterà nel prossimo consiglio comunale un’interrogazione sulla situazione del Lido.

Il testo dell’interrogazione

“In vista della prossima stagione estiva, riteniamo che una città turistica come la nostra debba pianificare sin d’ora una strategia per permettere agli aronesi e ai turisti di utilizzare in sicurezza le spiagge cittadine.

Nello specifico appare utile pianificare, a titolo di esempio, la predisposizione di luoghi di sanificazione in prossimità delle spiagge (serbatoi con acqua e disinfettante), la definizione di adeguati piani che regolamentino il flusso di bagnanti alle spiagge, l’individuazione di soggetti cui affidare il controllo delle presenze in spiaggia, l’adozione di pratiche di delimitazione e prenotazione degli spazi”.

La situazione del Lido

“Visto, inoltre, che l’attuale situazione del lido ad oggi non permette di comprendere quando e in che termini l’area -che peraltro oggi appare in evidente stato di abbandono- sarà utilizzabile dalla cittadinanza, interroghiamo l’amministrazione al fine di conoscere:

– quali siano i rapporti attuali dell’Ente con il concessionario, anche dal punto di vista dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, e se ad oggi è presumibile una apertura dell’area per la stagione estiva;

– se, a prescindere dalla riapertura del concessionario, è intenzione dell’ente consentire alla cittadinanza la fruizione dell’area -compreso il diritto di accedere alla battigia, come più volte richiesto dai sottoscritti- e con quali modalità si intendono garantire questi diritti e la sicurezza di cittadini e turisti”.