Pombia istituisce il divieto di transito in via Lazzaretto

Pombia istituisce il divieto di transito lungo via Lazzaretto da oggi al 10 luglio.

Sarà in vigore da oggi, mercoledì 1 luglio, fino al prossimo 10 luglio, il divieto di transito istituito dall’Amministrazione per via Lazzaretto. Il Comune ha reso noto il provvedimento anche con alcuni post sui social. La ragione del divieto è da ricercarsi nella necessità di compiere alcuni lavori di scavo sulla rete di illuminazione pubblica. Il divieto sarà attivo dalle 8 alle 17.30 e dalla misura sono esclusi ovviamente i residenti.