Porto di Castelletto: prende forma la nuova opera

Porto di Castelletto: i lavori procedono e compaiono i nuovi gradoni sul Ticino.

Porto di Castelletto: procedono i lavori

Procedono i lavori al porto di Castelletto. La zona cambierà totalmente il suo volto e le prime novità sono state ufficializzate con un post di questo pomeriggio sulla pagina Facebook. del Comune di Castelletto. Nello scatto pubblicato dal sindaco Massimo Stilo compaiono i nuovi gradoni della discesa verso il molo. Una struttura realizzata in lastre di pietra con lo spazio per delle bellissime aiuole floreali.

Il quadro complessivo dell’opera

La riqualificazione della zona è partita dall’assegnazione del bando per il bar e prosegue con un restyling completo dell’area. “Abbiamo spostato di qualche metro il monumento dedicato ai martiri partigiani – spiegava qualche mese fa il primo cittadino – e inseriremo sul piazzale nuove panchine in pietra. Lungo lo scivolo che porta al Ticino saranno creati dei gradoni in pietra, ad anfiteatro, inframezzati da strisce di prato e un percorso centrale in ciottoli che scenderà fino al fiume”.