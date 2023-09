Prelievi sospetti sul conto corrente di un'anziana: denunciata un'aronese

Per i prelievi sospetti sul conto corrente di una donna anziana residente nella zona è scattata una denuncia a carico di una aronese.

Prelievi sospetti sul conto corrente

Nei guai un’aronese sulla cinquantina: è stata segnalata alle forze dell’ordine perché avrebbe sottratto soldi ad un’anziana amica di Borgo Ticino. Secondo quanto emerso, la donna aiutava in casa (e non solo) un’ultra ottantenne che aveva alcuni problemi e che conosceva da tempo. Il rapporto era così stretto che l’aronese avrebbe anche avuto la delega per effettuare prelievi in banca. Ma ad un certo punto qualcosa è andato storto.

Scatta la denuncia

La pensionata, infatti, che in quel periodo era stata ricoverata, si era resa conto della (a suo dire) non corretta gestione dei suoi soldi. In particolare, erano emersi problemi nel pagamento della retta dell’istituto dove si trovava. Così ha sporto denuncia. L’aronese pare abbia sin qui respinto ogni addebito e fornito, dal canto suo, giustificazioni sulle somme via via prelevate.