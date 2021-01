Primaria di Agrate Conturbia: c’è la Ventilazione Meccanica Controllata nelle classi

Tra i primi istituti in Italia a dotare le proprie aule di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata, la scuola primaria “G. Lombardo Radice” di Agrate Conturbia (NO) ha installato le macchine Helty.

Primaria di Agrate

Flow 800 per garantire un efficace ricambio e purificazione dell’aria interna.

Rientrare a scuola in sicurezza e proteggere alunni e personale da possibili contagi e conseguenti nuove chiusure dell’istituto: con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Agrate Conturbia (NO), in accordo con la Dirigente Scolastica Maria Elena Murgia, si è attivata per dotare le classi della scuola primaria “G. Lombardo Radice” di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata.

Così il sindaco Tosi

“La nostra priorità era quella di riuscire a tenere aperta la scuola, minimizzando i contagi e la diffusione del virus – spiega Simone Tosi, sindaco di Agrate Conturbia. Migliorare la qualità dell’aria all’interno delle classi e consentire una corretta e costante aereazione dei locali ci è sembrato un punto di partenza fondamentale per far fronte all’emergenza Covid-19 e assicurare il più elevato livello di sicurezza ai nostri studenti e al personale. Ma non solo: siamo convinti che questo investimento sarà di grande utilità anche una volta terminata la pandemia, per migliorare il comfort nelle aule e ridurre il rischio di contagi legati ad altre malattie, come la classica influenza”.

Per evitare importanti lavori sulla muratura dell’edificio o la progettazione di impianti centralizzati all’interno del perimetro scolastico, l’Amministrazione comunale ha optato per le unità di ventilazione decentralizzate Flow 800 di Helty, che sono state installate in soli due giorni all’interno di cinque aule dell’istituto, senza necessità di canalizzazioni o opere murarie invasive.

Così la dirigente

“Le docenti hanno percepito fin da subito una notevole differenza in positivo rispetto a prima – ha commentato Maria Elena Murgia, Dirigente Scolastica dell’istituto – in modo particolare per quanto riguarda la salubrità all’interno delle classi. La qualità dell’aria è migliorata ma, allo stesso tempo, la temperatura all’interno rimane costante a 21°, in quanto non è necessario aprire le finestre. I sistemi, inoltre, sono silenziosissimi e pertanto le docenti sono entusiaste.

Personalmente mi ritengo soddisfatta e sono grata all’amministrazione comunale, che ha

contribuito a garantire, tramite l’installazione di queste tecnologie, la costante sanificazione dei locali scolastici”.