Primo bimbo nato a Gattico-Veruno nel 2020: a Livio una lettera del sindaco

Primo bimbo nato nel comune unito di Gattico-Veruno è il piccolo Livio. Il sindaco Federico Casaccio ha inviato una lettera alla famiglia.

Primo bimbo nato a Gattico-Veruno è Livio

Il primo bambino nato nel Comune unito di Gattico-Veruno nel 2020 è Livio Buono, venuto alla luce mercoledì 18 marzo, alla cui famiglia il sindaco Federico Casaccio ha spedito via posta un biglietto di felicitazioni. In tempi di tensione sociale e preoccupazione legata alla pandemia, un bambino rappresenta uno sguardo verso il futuro di tutta la comunità. Molto contenti i genitori Luigi Buono e Marlene Bellini: “Quando abbiamo trovato questa comunicazione nella buca delle lettere ci siamo emozionati molto – raccontano – dal municipio ci hanno detto che il nostro Livio ha questo piccolo primato, ringraziamo di cuore il sindaco, anche se non lo conosciamo di persona. E’ molto contenta della cosa anche Alessia, la nostra primogenita. Livio è nato all’ospedale di Borgomanero, pesava 3 chili e 770 grammi, gode di ottima salute”.

“Siamo tornati qui dalla Francia e non ci sposteremo più”

“Come tutti i bimbi, dorme e mangia – proseguono i genitori – molto tranquillo, non piange quasi mai. Alessia, che adesso è in casa con noi per l’emergenza, è molto premurosa e lo ricopre di carezze e baci. Siamo originari della Francia, nati e cresciuti lì, ma con origini italiane. Sei anni fa la decisione importante della nostra vita: tornare in Italia. Io ho i genitori a Revislate, volevamo stare vicini a loro. Adesso non ci sposteremo più, qui abbiamo trovato una bella comunità accogliente. Mio nonno era nato a Gattico in via Dante, ci piace la zona dei laghi e non vediamo l’ora di farla vedere a Livio. E’ il nostro raggio di sole, voluto e amato e ci dispiace che mia mamma, che vive in Francia, dovrà aspettare per vederlo. Ringraziamo anche il personale dell’ospedale che ci ha accolto molto bene in un periodo non facile per loro