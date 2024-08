Raid vandalico in piazza San Graziano ad Arona: "Siamo disperati"

A detta di residenti e negozianti sembrano ormai all'ordine del giorno (o, meglio, della notte) gli atti di vandalismo nella nota piazza di Arona.

Le parole di un negoziante

"Siamo disperati in piazza San Graziano: tutte le sante sere troviamo disastri. Vetture vandalizzate, sampietrini ovunque, vetrine rotte. Io mi chiedo ma chi vive in centro riesce a dormire per più di tre ore a notte? Nell’aiuola trovata anche una catena e degli occhiali".

Sul caso interviene il sindaco Alberto Gusmeroli

"Tre settimane fa sono stati denunciati due maggiorenni e un minorenne dopo un indagine della polizia locale utilizzando le telecamere e io ho incontrato gli autori e i loro genitori. L'altra notte invece grazie al prontissimo intervento dei Carabinieri, chiamati dalla nostra vigilanza e ripresi dalle telecamere, sono stati individuati gli autori di una rissa sfociata nella rottura del vetro di un auto.

Ci si può divertire senza procurare danni alla comunità ma se accade è bene si sappia che vi sarà applicazione inflessibile delle leggi.

In via Trieste a rotazione abbiamo messo la vigilanza in attesa di installare le telecamere.

Abbiamo investito 82.500 euro in telecamere pian piano le aree che ci vengono segnalate (ne abbiamo almeno quattro) oggetto di vandalismi e schiamazzi o risse saranno coperte e monitorate dalla polizia locale e dai carabinieri. Grazie a tutti quelli che si impegnano a mantenere ordine e sicurezza".