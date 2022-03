Rapina all’Ins di Borgo Ticino con un coltello: arrestato 29enne

I fatti

Nella mattinata del 15 marzo 2022, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arona (NO), in esecuzione di un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 marzo 2022 dal GIP presso il Tribunale di Novara, hanno tratto in arresto L.N. 29enne pregiudicato di origine siciliane ma da anni residente tra la provincia di Novara e Vercelli, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata e porto abusivo di armi, commessi in data 23 ottobre 2021 ai danni del supermercato IN’S di Borgo Ticino (NO).

Il provvedimento eseguito rappresenta l’epilogo delle attività investigative immediatamente intraprese dal Nucleo Operativo, congiuntamente al personale della Stazione Carabinieri di Borgo Ticino (NO), che consentivano di ricostruire dettagliatamente le fasi della rapina e di conseguenza identificare l’esecutore materiale dell’evento criminoso di cui sopra.

Nella circostanza l’indagato, travisato con cappello tipo zuccotto coperto da cappuccio, felpa e scalda collo, costringeva, sotto la minaccia di un coltello, la dipendente del supermercato a consegnare il denaro presente nella cassa, per un ammontare di circa 450 euro, per poi dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini svolte con tradizionali tecniche investigative e moderne tecnologie di analisi del traffico telefonico, permettevano di ricostruire i movimenti dell’indagato, sia nelle fasi precedenti che successive alla commissione della rapina.

Ne è conseguita la segnalazione alla Procura della Repubblica di Novara che ha poi formalizzato apposita richiesta di misura cautelare, sfociata nell’emissione del provvedimento restrittivo, eseguito nella citta di Vercelli nell’abitazione dell’indagato.