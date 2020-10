Rete Nondisolopane: oltre una tonnellata di cibo raccolto alla Coop di Arona

Nell’ambito della giornata di raccolta alimentare straordinaria “Dona la Spesa”, organizzata sabato 17 ottobre in 55 punti vendita Nova Coop in Piemonte e Lombardia, al supermercato Coop di Arona sono stati donati ben 1.045 Kg di prodotti alimentari non deperibili, come: pasta, riso, olio, pelati, zucchero tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e altri prodotti per la colazione e alimenti per l’infanzia.

Cibo per i bisognosi

I prodotti alimentari, frutto della raccolta ad Arona, saranno devoluti alla ristorazione solidale della Rete Nondisolopane e al Centro di Ascolto Caritas Istituto Molinari, per la composizione delle borse alimentari destinate a famiglie bisognose.

La Rete Nondisolopane – un progetto di solidarietà sociale nato nel 2011 – è costituita da numerose associazioni no profit del territorio e si avvale del patrocinio e sostegno del Comune di Arona e del contributo di privati, aziende, associazioni e fondazioni. I ristoranti solidali di Arona e Borgomanero, attraverso l’impegno costante di decine di volontari, hanno assicurato ogni anno diverse migliaia di pasti gratuiti a persone in gravi difficoltà economiche.

Quest’anno, a fronte del lockdown e delle restrizioni operative dovute ai provvedimenti di sicurezza per limitare la diffusione del covid 19, l’attività di ristorazione ha dovuto subire delle limitazioni e la somministrazione dei pasti è avvenuta attraverso la consegna a domicilio da parte dei volontari. Questa iniziativa è stata possibile grazie al contributo di Nova Coop e da un finanziamento di Fondazione San Paolo a cui si aggiunge il frutto di queste donazioni.

Il commento di Caligara

Massimiliano Caligara, componente del direttivo della Rete Nondisolopane e organizzatore della raccolta ad Arona ha così commentato: “A nome della Rete e delle associazioni che la costituiscono, voglio esprimere il nostro ringraziamento a Nova Coop e ai suoi clienti di Arona e del territorio per la loro generosità, che ci ha permesso di raggiungere un risultato importante a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà. Le crisi generata dalla pandemia di Covid, che ha avuto notevoli impatti sull’economia generale e in particolare sulla ristorazione, provoca degli effetti e delle ricadute ancora più gravi sulle attività no-profit gestite da associazioni di volontariato e da imprese sociali del terzo settore. Nel nostro caso, venendo a mancare la parte operativa dei ristoranti solidali, non abbiamo avuto gli incassi dei clienti paganti che compensavano in parte anche il costo dei pasti gratuiti. Ma, oltre all’aspetto economico – che rimane comunque di vitale importanza per sostenere ogni attività – sono venuti a mancare anche gli aspetti di convivialità, di socializzazione e di ascolto delle persone, che sono alla base dei principi ispiratori del concetto Non di solo pane che anima questa iniziativa”.