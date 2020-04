Riaperture esercizi commerciali: le prime regole di Arona

Riaperture esercizi commerciali: il sindaco Alberto Gusmeroli comincia oggi, martedì 14 aprile, gli incontri con i rappresentanti delle categorie economiche.

Riaperture esercizi commerciali

“Da oggi effettueremo incontri in Comune, a due al giorno ogni pomeriggio, con i rappresentanti delle categorie economiche, commercianti, artigiani, professionisti e attività di servizi, in modo da ascoltare e analizzare insieme modalità operative per lo svolgimento delle attività al momento in cui il Governo deciderà la riapertura, che contemperino, il mutato scenario sanitario, lo svolgimento delle attività e la sicurezza per dipendenti e clienti”. Così il sindaco Alberto Gusmeroli.

Le misure

– Mantenimento del distanziamento interpersonale

– Garanzia di pulizia e igiene ambientale

– Garanzia adeguata areazione

– Sistemi per la disinfezione delle mani

– Utilizzo mascherine

– Utilizzo di guanti nelle attività di acquisto

– Accessi regolamentati e scaglionati

– Informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata