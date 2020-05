Riapre discarica di Borgo Ticino, ecco gli orari

Riapre discarica di Borgo Ticino: tornano gli orari consueti per la piattaforma ecologica.

I gestori della piattaforma ecologica di via Per Castelletto, a Borgo Ticino, hanno comunicato che la discarica da oggi, mercoledì 27 maggio, riapre con i consueti orari adottati prima dell’emergenza sanitaria. Fino al 31 ottobre dunque, la discarica sarà aperta tutti i pomeriggi, esclusa la domenica, dalle 14 alle 17.15. Il lunedì mattina la piattaforma sarà chiusa, il martedì aprirà dalle 9 alle 11 e gli altri giorni dal mercoledì al sabato aprirà le sue porte dalle 8.30 alle 11. Non sarà consentito l’accesso oltre agli orari indicati e sarà necessario per entrare l’uso della mascherina e della tessera dei rifiuti (o di un valido documento di identità).