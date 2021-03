Rifugio Miletta: “Abbiamo bisogno di donatori altrimenti non sappiamo come fare ad andare avanti”

Sos da parte del Rifugio Miletta di Agrate Conturbia: servono donatori per proseguire le attività.

L’appello del Rifugio

“Abbiamo bisogno che urgentemente almeno 1000 nuove persone donino cinque euro al mese per sostenere le spese del rifugio.

Le spese consistono in:

– Cibo (fieno, mangimi, umido, verdure fresche)

– Veterinari

– Farmaci

– Smaltimento letame

– Materiale per il CRAS

– Manutenzione della struttura

Nei primi giorni di aprile pubblicheremo il dettaglio del mese di marzo. Tuttavia è necessario che il numero di sostenitori aumenti immediatamente, per permettere all’associazione di arrivare almeno all’erogazione del 5×1000, che generalmente avviene ad agosto. Senza, non sappiamo come fare”.

PER DONARE CLICCA QUI.