Riqualificazione completa: riapre l’ufficio postale di Gattico

Riqualificazione completa: terminati i lavori all’ufficio postale di Gattico.

Riqualificazione completa alle Poste

Torna l’ufficio postale di Gattico. Poste italiane hanno comunicato, nella giornata di martedì 7 gennaio, che sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria e ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Gattico. I locali erano stati chiusi nel mese di novembre e avevano «traslocato» temporaneamente in un container dietro il piazzale del Municipio di Gattico.

Ecco come sono cambiati gli spazi

Gli interventi eseguiti si inseriscono nel contesto del più ampio piano di riqualificazione degli uffici postali attraverso il quale Poste italiane intende presidiare il territorio con strutture adeguate a soddisfare esigenze ed aspettative dei propri clienti. La sede di via Don Pirali, con un nuovo impianto di riscaldamento e condizionamento e con sportelli ribassati per facilitare l’accesso alle persone diversamente abili, sarà disponibile per i cittadini secondo i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.