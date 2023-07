Rissa tra bande ad Arona: multata di 800 euro la vittima

Una multa di 800 euro è la pena inflitta dal tribunale nei confronti di un 27enne originario dei Caraibi ma residente in Lombardia, che nel giugno del 2021 fu protagonista (e ferito) nell’ambito di una maxi rissa tra bande avvenuta, pochi minuti dopo la mezzanotte, sul lungolago di Arona.

I fatti

Un episodio, non il primo di quel genere e di una certa gravità, che aveva suscitato scalpore tra i cittadini preoccupati per la loro incolumità. Quella sera tra venerdì e sabato, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in prossimità del pergolato del glicine si erano affrontati due gruppi di giovani subito dopo la chiusura dei locali della Movida. Dalle parole agli insulti, in breve (per i “classici” futili motivi) erano passati ai fatti. E la rissa era diventata purtroppo realtà. A riportare la peggio era stato il giovane di Santo Domingo, domiciliato nel Varesotto, quello finito a giudizio la scorsa settimana a Verbania, che era stato ferito con un’arma impropria, un bastone acuminato “atto ad offendere”. Il ferito, con un’ambulanza del 118, era stato trasportato al Dea dell’ospedale Maggiore di Novara, dove i medici dopo le prime cure gli avevano assegnato un codice giallo: era stato colpito sotto l’ascella, un taglio profondo circa 5 centimetri.

Intanto, sul luogo della rissa, il lungolago Marconi di Arona, erano giunte quattro pattuglie dei carabinieri che avevano interrogato i presenti e i testimoni per fare luce sull’accaduto. Si è chiuso così, con un’altra sentenza di condanna, il risvolto giudiziario di quella rissa dell’estate di due anni fa. Per quel fatto, va ricordato, s’è già celebrato un processo.