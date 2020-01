Rubano le offerte in ricordo dell’oste di Arona scomparso a 64 anni

Rubano le offerte in ricordo dell’oste Angelo Amorese, conosciuto in tutta la città.

Rubano le offerte per la famiglia di Angelo

Non sono passati che pochi giorni dalla scomparsa del compianto Angelo Amorese, e qualcuno ha già deciso di compiere un vero e proprio sfregio alla sua memoria. Per onorare il ricordo dell’uomo, 64 anni e molto conosciuto in città per essere stato per lungo tempo il sommelier dell’osteria di via Roma, si era attivata nei giorni scorsi una vera e propria catena di solidarietà. Gli amici di sempre avevano infatti avviato una raccolta fondi, con tanto di cassetta per depositare le donazioni. Nelle scorse settimane però, quella cassetta è letteralmente sparita dal locale che la ospitava. Probabilmente sfruttando un momento di distrazione dei gestori, qualche malintenzionato ha ben pensato di prendere con sé la cassetta e di portarsela via.

Un personaggio indimenticabile

Amorese era una persona estremamente conosciuta e amata in città e questo rende, se possibile, il gesto compiuto dai ladri ancora più spregevole. “Angelo era un oste – ricorda l’amico e critico d’arte Liviano Papa – che promuoveva nel suo spazio dell’Osteria Piemonte (oggi nuova proprietà e marchio) di via Roma ad Arona, il buon bere e il cibo genuino preparato dalla consorte-cuciniera Antonia De Palo. Sempre attento e disponibile a consigliare e far conoscere agli avventori il vino del territorio e delle più rinomate etichette presenti nell’alveo del pensiero collettivo, abbinandovi piatti “semplici” e buoni della tradizione familiare, nonché formaggi e salumi ricercati, spiegando, con vera passione, come nascevano in vigna le uve per i futuri e nobili vini e come nascevano i prodotti da cuocere reperiti nel circondario nei punti vendita di alimenti”.

Ma la raccolta fondi è andata avanti e continua ancora

Ma nonostante il furto della cassetta delle offerte, la raccolta fondi organizzata in onore di Angelo Amorese non si è fermata. E anzi, l’iniziativa organizzata da alcune amiche del compianto oste e sommelier di via Roma prosegue e sta raccogliendo un buon risultato. “Ci teniamo a dirlo – spiegano le organizzatrici – anche per rassicurare coloro che hanno partecipato. Quella che è stata sottratta era solo una delle urne presenti nei punti di raccolta predisposti sul territorio. Il resto dei fondi raccolti dagli Amici dell’Osteria Piemonte e dai clienti affezionati di Angelo Amorese saranno indirizzati alla sua famiglia. I nominativi di chi ha contribuito inoltre verranno comunicati alla moglie”.