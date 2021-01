Rugby Gattico in lutto per il pratese Massimiliano Cairo, vinto dalla leucemia. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Rugby Gattico in lutto per Massimiliano “Jake” Cairo

«Questa mattina abbiamo ricevuto una terribile notizia…». Con queste parole l’associazione sportiva “Rugby Gattico” nel primo pomeriggio di domenica 17 gennaio, ha annunciato con un post su facebook la morte di Massimiliano Cairo, 42enne di Prato Sesia e terza linea.

Il ricordo su facebook

Continua il post: «Il nostro compagno di squadra, amico e fratello Massimiliano “Jake” Cairo ha passato la palla. Il nostro cuore ha una crepa e siamo sommersi dal dolore. Alla sua famiglia, a Gabriella va tutto il nostro cordoglio e il nostro abbraccio».

Un esempio di grinta e voglia di vivere

«Jack per noi è stato un esempio di grinta e voglia di vivere, in campo e nella vita. Mai tirarsi indietro, mai abbassare la testa. Voglio pensare che la sua sia stata una partita giocata al massimo fino in fondo… anche contro il terribile avversario che si era trovato di fronte improvvisamente (Cairo era malato di leucemia). Ciao Jake… ciao vecchio pirata».