Sacco conforme: per 10 giorni a Castelletto si consegna tutti i giorni

Sacco conforme: il Comune organizza un calendario di consegne straordinarie di sacchi conformi e per la plastica.

Sacco conforme: ecco dove ritirarlo

Il Comune ha reso noto il calendario ufficiale per la consegna dei sacchi conformi e per i contenitori della plastica. Da ieri, lunedì 5 ottobre, è possibile ritirare i sacchi forniti dal Consorzio nello spazio allestito sotto al gazebo in via Stazione, accanto all’ex scalo ferroviario castellettese. I cittadini dovranno presentarsi muniti dell’apposita tessera fornita dal Consorzio.

Le date e gli orari stabiliti dal Municipio

La distribuzione straordinaria, decisa per garantire al massimo la possibilità di evitare il contagio da Covid-19, è iniziata ieri e proseguirà fino al 15 ottobre. I sacchi saranno consegnati tutti i giorni dalle 10 alle 13 ad eccezione del sabato per il quale l’orario sarà dalle 10 alle 12. Inoltre è previsto anche un turno pomeridiano dalle 15 alle 18 nelle giornate di giovedì 8, lunedì 12 e giovedì 15 ottobre. A partire dal 19 ottobre invece la distribuzione tornerà a essere effettuata solamente dalle 15 alle 18 in municipio dall’ingresso dei Servizi sociali.