Safari Park: “Gli animali vi ringraziano per la generosità” GALLERY

“Grazie a voi ed alla vostra generosità non è mai mancato nulla in parco fino ad oggi”.

Safari Park: fino a qui, tutto bene

“Abbiamo avuto fieno e paglia per gli erbivori, carni e mangimi per i carnivori, visite medicoveterinarie hanno continuamente verificato le condizioni di salute di tutti gli animali.

Grazie dai pesci dell’acquario, dai lemuri a cui non è mai mancata frutta fresca, dalle tigri e leoni che hanno avuto le loro razioni di ottima carne, dalle giraffe, zebre e rinoceronti sempre con fieno fresco.

Grazie a Voi da tutti i nostri animali, e dal nostro staff, che ha avuto gasolio per i mezzi e strumenti per lavorare, con passione, con amore, con la cura di sempre in un momento purtroppo unico ed eccezionale.

Grazie ancora a tutti voi, a chi ha comprato un biglietto, chi ha fatto una donazione, chi un’adozione, chi ha mandato alimenti e derrate.

Grazie per essere stati al nostro fianco ed aver supportato il nostro lavoro.

Lo staff di Safari Park ed i suoi animali ringraziano”.

