Sala polivalente alla Giovanni XXIII: fra poco l’inaugurazione

Da piscina a sala polivalente: è quasi pronto il <Palagreen> (come l’ha provvisoriamente definito l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli) accanto alla scuola Papa Giovanni XXIII.

Sala polivalente

“Ho fatto un sopralluogo insieme a Tommaso Marino, mio consulente gratuito, data la sua grandissima conoscenza e esperienza, ai lavori della nuova sala polivalente della scuola Giovanni XXIII che sarà in uso a tutta la cittadinanza, sostitutiva della ex piscina abbandonata da trent’anni e che inaugureremo a fine novembre. Sarà una sala eco sostenibile e eco compatibile. Dal punto di vista architettonico abbiamo migliorato le prestazioni dell’involucro edilizio con facciate coibentate ad elevato isolamento termico, serramenti con bassa trasmittanza e taglio termico, schermature solari per il controllo dell’irraggiamento solare, illuminazione naturale per ridurre la necessità di illuminazione artificiale. Dal punto di vista impiantistico abbiamo tecnologie performanti con alte prestazioni e bassi consumi, sistemi fotovoltaici per produzione di energia elettrica, recuperatori di calore installati sulle centrali di trattamento aria e gli impianti utilizzati sono a basso impatto acustico.

Una struttura veramente “green” che vuole ancora una volta caratterizzare la nostra città per la cura e la tutela dell’ambiente. La struttura futuristica, sarà in uso alla scuola media durante il giorno; la sera, il sabato e la domenica alle Associazioni Aronesi, gratuitamente, che ne faranno richiesta. Potrà essere utilizzata come sala musica, conferenze, teatro, sala da ballo, seminari o addirittura piccola palestra”.