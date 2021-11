Ieri nel Vergante

L'animale non riusciva più a muoversi, è stato necessario utilizzare un divaricatore manuale

Salvato il capriolo incastrato in una ringhiera a Nebbiuno. L'intervento è stato portato a termine dai vigili del fuoco insieme al Rifugio Miletta.

Capriolo in difficoltà a Nebbiuno

E' stato portato a termine ieri l'intervento di salvataggio condotto dai vigili del fuoco del comando di Arona. Intorno alle 8.15 i pompieri hanno tratto in salvo un capriolo che era rimasto incastrato in una ringhiera. Per completare l'operazione e per sbloccare le sbarre è stato necessario utilizzare un divaricatore manuale. L'animale è stato quindi affidato alle cure degli operatori del Rifugio Miletta di Agrate Conturbia, Centro di recupero per gli animali selvatici della provincia.