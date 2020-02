Senso Civico: “Libero accesso a Rocchette e Lido”, sono comparsi degli striscioni.

Senso Civico

Senso civico punta sui temi ambientali, proponendo dopo aver evidenziato il degrado al Lido, un altro tema importante: «L’accesso alla spiaggia delle Rocchette, deve essere pubblico essendo un’area demaniale – evidenzia La Croce – Il gestore impedisce il transito e il Comune non fa nulla per ripristinare le regole. Mi farebbe piacere che il sindaco riferisse in merito anche al Consiglio comunale, i beni pubblici della città non siano svenduti al privato».