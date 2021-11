Senso unico alternato per un mese sul ponte di Varallo Pombia

Il caso

Il viadotto era finito al centro dei riflettori in passato quando era stato stabilito il divieto di transito dei mezzi pesanti

Senso unico alternato sul ponte che divide Varallo Pombia e Somma Lombardo. il provvedimento è scattato lo scorso 23 novembre e sarà valido per un mese, fino al 23 dicembre.

Anas istituisce il senso unico sul ponte

Anas lo ha comunicato pochi giorni prima del provvedimento e i lavori sono scattati il 23 novembre scorso. Il ponte sulla diga che collega Varallo Pombia e Somma Lombardo è stato sottoposto a una serie di lavori di ammodernamento, completamento e potenziamento della statale 336. Per questo su tutto il tratto che collega Piemonte e Lombardia è stato istituito fino al 23 dicembre un senso unico alternato.

Una questione molto discussa in passato

Anas non ha chiarito nei dettagli in che cosa consisterà l'intervento, ma la questione era già finita sotto i riflettori dell'opinione pubblica in passato. All'indomani della tragedia del ponte Morandi infatti, le verifiche effettuate sul ponte portarono i tecnici a vietare il transito sul viadotto dei mezzi pesanti. Una misura particolarmente difficile da far rispettare, dal momento che non sono mai state chiarite le responsabilità sui controlli da effettuare sul ponte.