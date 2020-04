Senzatetto aronese ha finalmente trovato un riparo

Senzatetto aronese trova un riparo dopo diverso tempo passato a vivere in stazione. Per lui il periodo della quarantena avrebbe potuto essere drammatico.

Senzatetto aronese ha un rifugio

M., il senzatetto che fino a pochi giorni fa si trovava ancora in stazione nonostante l’emergenza sanitaria, ha finalmente trovato un rifugio momentaneo. Una svolta positiva nella complicata storia di un uomo, che da ormai qualche anno ha fatto di Arona la sua casa. Vive in stazione e lo si vede spesso davanti alla chiesa di Santa Maria a fare l’elemosina insieme a Flash, il suo cagnolino. Questi luoghi dopo lo scoppio della pandemia non erano più sicuri e la Comunità di Sant’Egidio si è mossa per trovare a questa persona e al suo fedele compagno un rifugio momentaneo.

Fondamentale l’impegno della Comunità di Sant’Egidio e la generosità di una donna

Dopo diversi annunci e un intenso passaparola si è trovata una soluzione: una signora che possiede una struttura ricettiva nei dintorni di Arona ha offerto la sua disponibilità per ospitare entrambi. La gentilezza di questa donna ha portato grande gioia a tutta la Comunità di Sant’Egidio, che desidera ringraziarla. Una gratitudine che arriva anche dallo stesso M., che ora è al riparo ed è finalmente tranquillo: nelle sue giornate si dedica alle parole crociate, ogni tanto si diletta con le carte e ha la possibilità di giocare con Flash in giardino.

Il commento del responsabile della Comunità

“Questa signora non ha esitato a dare la sua disponibilità per aiutare una persona in difficoltà e questo le fa onore – spiega Mario Armanni della Comunità di Sant’Egidio – ho pensato alla parabola del buon Samaritano narrata nel Vangelo, che parla proprio di questa compassione e di questa solidarietà. E non posso non pensare alle parole del Papa, il quale ha spiegato che in un momento come questo siamo tutti sulla stessa barca”.