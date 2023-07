Si intasca un i-phone a Castelletto: a processo per direttissima

Si intasca un i-phone al MediaWorld di Castelletto Ticino e viene colto sul fatto dalla sorveglianza. Un 44enne senza fissa dimora va a processo per direttissima.

Furto al MediaWorld

Andrà a processo per direttissima il 44enne, proveniente dalla Lombardia e senza fissa dimora, arrestato nei giorni scorsi alla Mediaworld di Castelletto Ticino con l’accusa di tentato furto. A stringergli le manette attorno ai polsi, nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio, erano stati i carabinieri di Arona, intervenuti sul posto dopo che l’uomo era stato sorpreso a rubare.

Colto sul fatto, andrà presto a processo

Bottino: un telefono cellulare di marca. I militari del Radiomobile lo hanno, però, riconosciuto come lo stesso che qualche tempo prima aveva compiuto il medesimo furto. In quell’occasione gli I-Phone rubati erano stati cinque. Al momento dell’identificazione il ladro avrebbe esibito documenti falsi e risponderà in aula anche di questo capo di imputazione.