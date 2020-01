Si salva dopo un incidente tremendo col cinghiale a Paruzzaro

Si salva dopo un brutto incidente con un cinghiale, ma la la macchina è completamente distrutta.

Si salva dopo il botto con il cinghiale

Fortunatamente tutto si è concluso solo con un grande spavento e molti danni alla macchina, ma poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente che la notte di Capodanno, ha avuto come protagonisti una giovane aronese, Eleonora Bruzzese, e un grosso cinghiale. “Erano circa le 10 di sera – racconta la ragazza – e stavo percorrendo via per Borgomanero, a Paruzzaro, con la mia auto, una Fiat 500. Mi trovavo grosso modo all’altezza del benzinaio Vega quando ho visto una macchina che mi faceva gli abbaglianti. Sul momento ho pensato a qualcuno che voleva segnalarmi la presenza di un autovelox o di una volante dei carabinieri. Solo dopo qualche frazione di secondo ho capito quello che invece probabilmente volevano dirmi”.

Uno schianto tremendo

“Ho sentito solo un impatto tremendo – continua il racconto della ragazza – tutti gli air bag sono scoppiati, il vetro del finestrino si è rotto e la macchina si è fermata in mezzo alla strada, come se fosse andata a sbattere contro un muro. Di fronte a me ho visto un manto marrone, quello del cinghiale, ma quando, dopo qualche secondo, sono scesa dalla macchina, l’animale non c’era più, era scappato”. Fortunatamente, nonostante la macchina fosse completamente distrutta, la giovane non ha riportato gravi ferite.

Ci sono numerosi precedenti

Non si tratta certo della prima volta che sulla statale si verificano incidenti causati da animali selvatici. Nel 2017 un motociclista oleggese rimase gravemente ferito proprio in quel punto di via Per Borgomanero. La sua moto andò a sbattere contro un cinghiale, uccidendo l’animale e causando all’uomo dei danni permanenti alle gambe. “Purtroppo su quel tratto – dice Bruzzese – capita spesso di sentir parlare di incidenti causati dai cinghiali o da altri animali selvatici. Qualche tempo fa io stessa ho evitato all’ultimo un capriolo che mi stava attraversando la strada. Quella volta per fortuna la mia macchina non è andata completamente distrutta. Ma ora bisogna fare qualcosa: i cartelli posti all’inizio della strada per avvisare del pericolo non sono sufficienti ad evitare una possibile tragedia”.