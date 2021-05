Soccorsa una donna in via Arquello a Castelletto

Soccorsa una donna che era caduta in una bocca di lupo. E’ accaduto ieri in via Arquello a Castelletto.

Soccorsa una donna in via Arquello

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio a Castelletto Ticino per portare soccorso a una donna che era caduta in una bocca di lupo vicino alle abitazioni di via Arquello. I pompieri hanno collaborato nelle operazioni con gli operatori del 118. La donna è stata posizionata su una barella spinale e soccorsa tramite le tecniche di speleoalpinistica fluviale.