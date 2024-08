Solo oggi sono stati ben 17 gli interventi dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella giornata di oggi sono stati molto impegnati in ben 17 interventi diversi in quota.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese solo oggi ha fatto 17 interventi

E' stata una giornata che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese certamente ricorderanno a lungo quella di oggi, domenica 4 agosto 2024. Sono stati infatti ben 17 gli interventi che hanno visto protagoniste le squadre di soccorso in quota del servizio regionale. Alcuni degli interventi hanno visto anche il supporto del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, mentre altri si sono svolti esclusivamente con le squadre a terra.

Un alpinista ferito a una gamba sul Rosa

Intorno alle 10 nella centrale operativa è giunta una richiesta da una cordata in discesa dalla Punta Nordend del Monte Rosa. Un alpinista del gruppo, durante una calata in corda doppia, si è procurato un trauma a una gamba, che gli ha impedito di procedere verso valle. Per questo motivo si è alzata in volo l'eliambulanza del 118: l'equipe, sbarcata col verricello per soccorrere l'uomo: l'ha stabilizzato e lo ha portato in ospedale, dove è stato ricoverato. La complessità dell'operazione è stata elevata anche alla luce della quota alla quale si è svolta, la bellezza di 4500 metri.

2 donne ferite in forra nel Cuneese e nel Torinese

Nel pomeriggio, a breve distanza l'uno dall'altro, ci sono stati altri 2 incidenti che hanno reso necessario l'intervento dei tecnici soccorritori. Nella Forra di Caprie, nel Torinese, intorno alle 14 una donna francese mentre praticava canyoning ha rimediato una sospetta lussazione di una spalla. Sul posto è stata inviata una squadra a terra, che una volta arrivata, vedendo l'entità del trauma, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata quindi stabilizzata da un'equipe sbarcata dall'elicottero con il verricello, caricata sull'elicottero e portata in ospedale. L'altro episodio ha visto protagonista sempre una donna nel Canyon delle fuse, nel Comune di Ormea, in provincia di Cuneo. La donna ha avuto un trauma a una caviglia. Anche in questo caso l'intervento è stato risolto con l'elisoccorso.