Spaccata dei ladri col furgone nella vetrina del negozio di bici a Castelletto Ticino

Con un furgone sfondano la vetrina del negozio di bici e vino sul Sempione e rubano una trentina di bici di marca.

Spaccata a Castelletto Ticino nel negozio di bici e vino sul Sempione

«Nessuna catastrofe naturale. Solo persone. Siamo senza parole. Il negozio rimane operativo al cento per cento. Aperti 7 su 7». E’ con queste poche ma significative parole che i titolari del negozio di biciclette “In bici veritas”, sulla strada statale del Sempione, hanno voluto commentare sui propri profili social quanto accaduto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 dicembre. La statale era deserta a quell’ora, quando un furgone - secondo alcune indiscrezioni si sarebbe trattato di un Iveco Daily - è stato lanciato ad alta velocità contro l’ingresso del negozio.

I ladri si sono dati alla fuga con un ricco bottino

Le paratie in metallo sono state sfondate e i ladri sono riusciti quindi ad entrare indisturbati nel negozio. Qui avrebbero caricato sul furgone una trentina di biciclette di marca e anche numerose bottiglie di vini pregiati. Nello storico negozio della famiglia Varsalona, anche sponsor della società Ciclistica castellettese, è infatti in vendita anche un ricco assortimento di bottiglie di vino di ogni tipo. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri sono quindi riusciti a darsi alla fuga.

Il precedente recente

Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Castelletto Ticino. Intanto la famiglia che gestisce il negozio si rimbocca le maniche e provvede alla riparazione dell’ingresso del negozio per la seconda volta in meno di un mese. C’è infatti un precedente molto recente: il negozio era già stato colpito dai ladri lo scorso 8 novembre. Le modalità utilizzate per il colpo erano le medesime, anche se in quel caso a essere sfondata con il furgone era stata un’altra parte della barriera esterna della struttura.