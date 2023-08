Spaventoso incendio a Castelletto Ticino: intervento ancora in corso

Ieri notte una squadra vigili del fuoco di Arona è intervenuta dalle ore 23.40 circa a Castelletto sopra Ticino per un grosso incendio.

Le difficili operazioni di spegnimento

Arrivata in loco la squadra constatava l'abbruciamento di un cumulo di rotoballe di fieno e paglia. I pompieri hanno attaccato l'incendio in essere e per salvaguardare le abitazioni adiacenti e le aree boschive che circondano la zona.

In aiuto alla squadra di Arona sono intervenute anche altre squadre da Novara e dai distaccamenti volontari di Oleggio e Romagnano con varie autobotti.

L’intervento ad ora non è ancora stato concluso. Sul posto i carabinieri di Borgo Ticino e le squadre AIB dei comuni limitrofi.