Tanti auguri papà: è l’ultimo giorno per mandarci le vostre foto

Tanti auguri papà su Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek: entro stasera c’è tempo per mandarci le vostre foto e un messaggio di auguri.

Tanti auguri papà: inviateci le vostre foto

La festa del papà sta arrivando. Giovedì 19 marzo cadrà infatti la ricorrenza dedicata a tutti i papà del mondo, e noi, dalle redazioni di NovaraOggi, Giornale di Arona e BorgomaneroWeek vogliamo cogliere l’occasione per ospitare sulle pagine del nostro giornale le foto con i messaggi di auguri dei nostri lettori per i papà del territorio. C’è tempo fino a questa sera, martedì 10 marzo, per inviarci foto e dediche.

Ecco come partecipare

La modalità è sempre la stessa: volete fare gli auguri ai vostri papà? Mandateci una loro foto e un breve messaggio di auguri personalizzato, e le pubblicheremo sui nostri settimanali in edicola venerdì 13 marzo. Gli indirizzi delle testate e cui spedire i vostri pensieri e le vostre foto sono: info@novaraoggi.it, redazione@giornalediarona.it e redazione@borgomaneroweek.it. In alternativa potete mandare i vostri auguri direttamente da smartphone, su Whatsapp ai numeri 3484489994 (NovaraOggi) e 3496540302 (Giornale di Arona e BorgomaneroWeek).

Nell’invio (tassativamente da fare entro e non oltre martedì 10 marzo) specificate i vostri nomi, i nomi dei vostri papà e i vostri paesi di residenza.