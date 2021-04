Teschio umano trovato in una zona boschiva di Oleggio Castello

Teschio umano trovato a oleggio castello in zona boschiva mercoledì.

Il ritrovamento

Il teschio è stato trovato da un signore che stava passeggiando, lo ha fotografato e ha mandato le immagino in comune. L’uomo ha poi portato i vigili sul luogo del ritrovamento.

In seguito sono usciti i carabinieri con il medico legale che han portato via il teschio per accertamenti.

Il sindaco Marco Cairo ha fatto un sopralluogo in zona e non è stato trovato nulla di particolare. Il cranio è di una persona morta da tempo, di piccole dimensioni, forse appartenente a un adolescente o a una donna.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte della procura di Verbania, che sta facendo tutti i rilievi del caso. L’area è molto isolata.

Immagine di repertorio