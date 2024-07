Tragedia a Meina: è il geometra Carlo Maletta l’uomo schiacciato da un macchinario

Tragedia sul lavoro questa mattina, martedì 2 luglio 2024, a Meina.

Incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Meina, in vicolo Pozzo, nella tarda mattinata di oggi martedì 2 luglio.

Un geometra di 56 anni, Carlo Maletta, residente in provincia di Sondrio, ha perso la vita in un cantiere ferroviario, schiacciato da un macchinario. Vani i soccorsi giunti sul posto.

La dinamica

Stando alle prime informazioni raccolte sull’incidente, l'uomo – originario del Comune valtellinese di Cercino – è stato investito in pieno da un macchinario in movimento uscito dalla galleria nei pressi della quale si sta svolgendo un intervento di abbassamento del piano dei binari, per consentire l'attraversamento della galleria stessa da parte dei treni merci.

Il cordoglio di Rfi

”Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto su un'area di lavoro lungo la linea ferroviaria Milano-Domodossola, interrotta alla circolazione dal 9 giugno per interventi infrastrutturali.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità alle quali RFI sta offrendo la più ampia collaborazione.

Verifiche in corso anche da parte di Rfi”.